Domkapitlet pausar utredningen av Birgitta Eds lämplighet som präst, rapporterar SVT Nyheter Sörmland.

De har beslutat att invänta Länsstyrelsen i Örebros tillsynsärende av Fållöknastiftelse, som Ed sitter i styrelsen för, innan man tar ett beslut. Det framgår av ett protokoll från det senaste sammanträdet.

Domkapitlet har fått ta emot 29 anmälningar kring Birgitta Ed efter att Aftonbladet granskat statsministerfruns stiftelse.