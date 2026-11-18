Domkapitlet pausar utredningen av Birgitta Ed
Domkapitlet pausar utredningen av Birgitta Eds lämplighet som präst, rapporterar SVT Nyheter Sörmland.
De har beslutat att invänta Länsstyrelsen i Örebros tillsynsärende av Fållöknastiftelse, som Ed sitter i styrelsen för, innan man tar ett beslut. Det framgår av ett protokoll från det senaste sammanträdet.
Domkapitlet har fått ta emot 29 anmälningar kring Birgitta Ed efter att Aftonbladet granskat statsministerfruns stiftelse.
Statsministerfruns stiftelse — det gäller saken
- Birgitta Ed, gift med statsminister Ulf Kristersson, lät volontärer arbeta gratis på sin retreatgård Fållökna i utbyte mot nätverk, medan hon själv fick arvode.
- Flera volontärer hade höga positioner inom näringslivet och offentlig sektor, och två fick senare tunga statliga jobb, vilket väckte kritik om möjliga jävs- och korruptionsproblem.
- Säkerheten kring statsministerparet ifrågasattes efter att en reporter obehindrat kunnat arbeta som volontär och vistas nära paret utan kontroll, vilket ledde till skarp kritik från säkerhetsexperter.
- Strängnäs stift utreder Birgitta Eds lämplighet som präst efter ett stort antal anmälningar kopplade till stiftelsens verksamhet och arbetsformer, och flera utredare fick kliva åt sidan på grund av jäv.
- Länsstyrelsen i Örebro har ifrågasatt Eds arvode från stiftelsen.
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