Ulf Kristersson (M) med sin fru Birgitta Ed vid gudstjänsten i Storkyrkan som hålls med anledning av riksmötets öppnande.

Strängnäs stifts utredning av om statsminister Ulf Kristerssons (M) fru Birgitta Ed är lämplig som präst pågår fortfarande. Det rapporterar SVT Sörmland.

Efter att ha funnits på dagordningen i både augusti och september var ärendet inte med under domkapitlets möte i oktober. Det senaste protokollet visar dock att ärendet inte är avslutat.

– Ärendet är under fortsatt beredning. Så är det ibland och det är inget konstigt med det, säger Anette Pantzare, handläggare i Strängnäs stift, till SVT Sörmland.