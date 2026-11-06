Den kenyanska sektledaren Paul Mackenzie döms till 200 års fängelse för mord på 190 barn, rapporterar flera nyhetsbyråer.

Mackenzie dömdes redan i oktober. Men i dag kom påföljden: 100 år i fängelse för mord genom svält, samt ytterligare 100 år för direkt mord.

Good News International Church, med Mackenzie i spetsen, uppmanade sina anhängare att svälta ihjäl sig själva och sina barn för att nå himlen före världens undergång. Barn, följt av unga, och sedan kvinnor, skulle dö först.

Först när massgravar grävts fram i Shahaholaskogen i östra Kenya uppdagades sekten.