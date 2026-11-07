Poliser på plats när kroppar grävs upp i Shakaholaskogen utanför Malindi i Kenya den 25 april 2023.

Rättegången mot den kenyanske sektledaren Paul Mackenzie har blottlagt fasansfulla detaljer om hur barn tvingades svälta ihjäl. De som försökte få tag på mat eller vatten misshandlades.

– Barn såg sina syskon dö efter dagar av svält, sa domaren Diana Kavedza.

Stephen Mwiti förlorade alla sina sex barn sedan hans fru tagit med dem till sekten 2022. När sonen Samuel dödades jublade sektmedlemmarna, berättade han för BBC efter att massgravarna hittats 2023.

Mackenzie dömdes i oktober för mord på 190 barn och fick på fredagen sitt straff fastställt till 200 års fängelse. Ytterligare 28 personer dömdes till mellan 10 och 160 års fängelse.

– Även om han hängs kommer jag aldrig att få se mina barn igen, säger Mwiti till Reuters.

Domaren kritiserade myndigheterna för att ha missat upprepade varningssignaler sedan 2017.