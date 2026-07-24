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Einer Rubio, 24 juli. (Mosa'ab Elshamy /AP/TT)
Cykelsäsongen

Drama i Tour de France – tvingades sy 20 stygn

Av Patrik Dahlin
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Den 19:e etappen av Tour de France bjöd på otäcka scener. Colombianen Einer Rubio cyklade in i en av följebilarna, och fick skärsår i ansiktet när bilens bakruta gick sönder.

Han plåstrades om och fördes sedan till sjukhus med ambulans. Enligt norska TV2 har han sytts med 20 stygn.

Den tävlande norrmannen Tobias Halland Johannessen blev vittne till olyckan och önskar sin konkurrent lycka till.

– Det såg inte alls bra ut.

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www.tv2.no
Etappen vanns av slovenen Tadej Pogacar som också leder totalt
TT
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