Belgiske stjärnan missar Tour de France
Den belgiske cykelstjärnan Wout van Aert kommer inte att ställa upp i årets Tour de France, rapporterar Cyclingnews.
Belgaren skadade armbågen i en krasch i början av juni, och tvingades därefter ställa in sin medverkan i Tour Auvergne-Rhône-Alpes. van Aerts avhopp beskrivs som ett hårt slag även för lagkamraten Jonas Vingegaard, som hoppas kunna utmana slovenen Tadej Pogacar om totalsegern i touren.
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