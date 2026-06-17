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Wout van Aert under den avslutande etappen av Tour de France i Paris förra året. (Thomas Padilla / AP)
Cykelsäsongen

Belgiske stjärnan missar Tour de France

Av Tor Gasslander
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Den belgiske cykelstjärnan Wout van Aert kommer inte att ställa upp i årets Tour de France, rapporterar Cyclingnews.

Belgaren skadade armbågen i en krasch i början av juni, och tvingades därefter ställa in sin medverkan i Tour Auvergne-Rhône-Alpes. van Aerts avhopp beskrivs som ett hårt slag även för lagkamraten Jonas Vingegaard, som hoppas kunna utmana slovenen Tadej Pogacar om totalsegern i touren.

Wout van Aert hyllades brett efter segern i kullerstensloppet Paris-Roubaix i april
www.cyclingnews.com
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CykelsäsongenJonas VingegaardTadej PogacarCykel