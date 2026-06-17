Belgiske stjärnan missar Tour de France

Wout van Aert under den avslutande etappen av Tour de France i Paris förra året.

Den belgiske cykelstjärnan Wout van Aert kommer inte att ställa upp i årets Tour de France, rapporterar Cyclingnews.

Belgaren skadade armbågen i en krasch i början av juni, och tvingades därefter ställa in sin medverkan i Tour Auvergne-Rhône-Alpes. van Aerts avhopp beskrivs som ett hårt slag även för lagkamraten Jonas Vingegaard, som hoppas kunna utmana slovenen Tadej Pogacar om totalsegern i touren.