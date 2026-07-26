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Sloveniens Tadej Pogacar i den gula ledartröjan. (Mosa'ab Elshamy /AP/TT / AP)
Cykelsäsongen

Tadej Pogacar vinner sin femte Tour de France

Av Hedda Hallsenius
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Slovenen Tadej Pogacar vinner Tour de France. Det är hans femte totalvinst i cykelloppet.

Redan efter den tredje etappen fick Pogacar på sig den gula ledartröjan. Han vann totalen nästan sex och en halv minut före tvåan Remco Evenepoel från Belgien. Trea blev Isaac del Toro, och 19-årige Paul Seixas kom på fjärde plats.

Den sista etappen vann dock Mathieu van der Poel, som korsade målsnöret på Champs-Élysées först av alla.

Pogacar når upp i rekordnivå för antalet vunna Tour de France
Sveriges Television
Pogacar vann på sex minuter och 26 sekunder (franska)
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
Det skulle i princip ha krävts en storkrasch för Pogacar att förlora
BBC
Även Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault and Miguel Indurain har nått fem totalsegrar
TT
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