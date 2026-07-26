Tadej Pogacar vinner sin femte Tour de France

Slovenen Tadej Pogacar vinner Tour de France. Det är hans femte totalvinst i cykelloppet.

Redan efter den tredje etappen fick Pogacar på sig den gula ledartröjan. Han vann totalen nästan sex och en halv minut före tvåan Remco Evenepoel från Belgien. Trea blev Isaac del Toro, och 19-årige Paul Seixas kom på fjärde plats.

Den sista etappen vann dock Mathieu van der Poel, som korsade målsnöret på Champs-Élysées först av alla.