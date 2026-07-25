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Pogacar under starten av dagens tjugonde etapp. (Thibault Camus /AP/TT / AP)
Cykelsäsongen

Fysiologen: Pogacar saknar motstycke i historien

Av Tor Gasslander
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Den slovenske cyklisten Tadej Pogacar har en fysik som saknar motstycke. Det säger humanfysiologen Andreas Breenfeldt till Berlingske, i samband med att Tour de France går mot sitt slut.

Stjärnan kopplade greppet om tävlingen med en rejäl ledning redan i den fjärde etappen och har varit fullständigt ohotad sedan dess.

Enligt Breenfeldt är det som gör Pogacar unik att han tycks dominera i alla delar av sporten: från kortare endagslopp till långkörare som Tour de France, och dessutom både i spurtar och i bergen.

– Jag saknar ord för vad han är kapabel till.

Pogacar väntas gå i mål som ohotad etta under tourens sista etapp på söndag
www.berlingske.dk
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www.cyclingnews.com
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grafik · www.letour.fr
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