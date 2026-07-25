Fysiologen: Pogacar saknar motstycke i historien

Den slovenske cyklisten Tadej Pogacar har en fysik som saknar motstycke. Det säger humanfysiologen Andreas Breenfeldt till Berlingske, i samband med att Tour de France går mot sitt slut.

Stjärnan kopplade greppet om tävlingen med en rejäl ledning redan i den fjärde etappen och har varit fullständigt ohotad sedan dess.

Enligt Breenfeldt är det som gör Pogacar unik att han tycks dominera i alla delar av sporten: från kortare endagslopp till långkörare som Tour de France, och dessutom både i spurtar och i bergen.

– Jag saknar ord för vad han är kapabel till.