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Chris Froome under tar cykeln med sig på en bergbana i Schweiz under en av sina sista tävlingar som proffs. Bilden är från juni förra året. (Urs Flueeler / AP)
Cykelsäsongen

Tidigare tourvinnaren: Jag saknar inte smärtan och svälten

Av Tor Gasslander
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Den fyrfaldiga Tour de Francevinnaren Chris Froome meddelade tidigare i år att han lägger ner proffskarriären. Inför dagens sista etapp av årets viktigaste cykeltävling berättar han för The Telegraph vad han saknar minst: smärtan och svälten.

– Jag älskar fortfarande att cykla. Men jag saknar verkligen inte det ständiga pressandet av kroppen i jakt på några extra watt. Att skada sig själv på cykeln, att lida på cykeln. Jag saknar inte det.

Under sin storhetstid anklagades Froome återkommande för att göra touren tråkig genom att vara för överlägsen, skriver South China Morning Post. Likadant låter det nuförtiden om slovenen Tadej Pogacar, som i dag väntas gå om Froome i antalet toursegrar när han tar sin femte.

I dag jobbar Froome som ambassadör åt bilföretaget Skoda – en av tourens sponsorer
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
Både Froome och Pogacar har anklagats för att förstöra spänningen i Touren genom att vara för bra
South China Morning Post
Pogacar leder stort inför den sista etappen
www.theguardian.com
Pogacar slog Froomes tid i ledartröjan under den tionde etappen (15 juli)
www.cyclingnews.com
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