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Felmeddelandet i Swish-appen. (TT/Skärmdump från Swish)
Inrikes

Driftstörning hos Swish: ”Jobbar på så fort vi kan”

Av Hedda Hallsenius
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Användare möts av felmeddelande när de försöker använda betaltjänsten Swish, rapporterar TV4 Nyheterna.

”Just nu pågår en driftstörning hos Swish som kan påverka Swish-betalningar”, står det i felmeddelandet.

– Vi undersöker just nu och jobbar på så fort vi kan, säger Matilda Westerman på Swish.

Flera hundra personer har rapporterat problem med tjänsten till hemsidan Downdetector.

TV4:s notis
www.tv4.se
Oklart vad som orsakat problemet
Aftonbladet
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