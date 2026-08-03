Driftstörning hos Swish: ”Jobbar på så fort vi kan”

Användare möts av felmeddelande när de försöker använda betaltjänsten Swish, rapporterar TV4 Nyheterna.

”Just nu pågår en driftstörning hos Swish som kan påverka Swish-betalningar”, står det i felmeddelandet.

– Vi undersöker just nu och jobbar på så fort vi kan, säger Matilda Westerman på Swish.

Flera hundra personer har rapporterat problem med tjänsten till hemsidan Downdetector.