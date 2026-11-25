Duran Duran-gitarristen Andy Taylor är död
Andy Taylor, som var gitarrist i 80-talsbandet Duran Duran, har dött. Det uppger bandet och Taylors familj i ett gemensamt uttalande på Duran Durans hemsida.
Taylor blev 65 år gammal och dog efter en lång kamp mot prostatacancer, skriver familjen.
”Oavsett hur långt musiken tog honom var hans hjärta alltid hemma”, skriver hans fru Tracey Taylor i uttalandet.
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