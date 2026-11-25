Orginalmedlemmarna av bandet Duran Duran. Andy Taylor står längst till höger. Bilden togs år 2004 när de återförenades.

Andy Taylor, som var gitarrist i 80-talsbandet Duran Duran, har dött. Det uppger bandet och Taylors familj i ett gemensamt uttalande på Duran Durans hemsida.

Taylor blev 65 år gammal och dog efter en lång kamp mot prostatacancer, skriver familjen.

”Oavsett hur långt musiken tog honom var hans hjärta alltid hemma”, skriver hans fru Tracey Taylor i uttalandet.