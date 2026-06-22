Duvor hittar hem tack vare järnpartiklar i levern

Frågan om hur duvor hittar hem kan vara löst – och svaret sitter i fåglarnas lever. Det visar en ny studie enligt SvD.

När solen skiner navigerar duvor med hjälp av den, men de hittar hem även när det är molnigt eller mörkt. Detta tros bero på jordens magnetfält, enligt studien, som publicerats i tidskriften Science.

I duvans lever finns immunceller, så kallade makrofager, som innehåller magnetiska järnpartiklar. Dessa tros vända sig i förhållande till jordens magnetfält, som små kompassnålar. De järnrika cellerna ligger precis intill nervcellerna och kan därför skicka signaler till hjärnan.

I ett experiment tränades 34 duvor att flyga en två mil lång sträcka. Väl framme besprutades några av dem med ett läkemedel som slog ut makrofagerna. Till skillnad från de obesprutade duvorna irrade de bort sig totalt på vägen hem när solen inte sken – men i solskenet hittade de hem.