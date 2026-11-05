Bob Dylan besökte påven Leo XIV i Vatikanen på onsdagen under sin turné i Italien, rapporterar flera medier.

Mötet mellan sångaren och påven var kort och initierades av Vatikanens tjänsteman Antonio Spadaro, som vill bygga broar mellan den katolska kyrkan och populärkulturen, skriver CNN.

”Det var svårt att undgå känslan av att vara en del av ett möte som verkligen andades historia”, skriver han på X.

Sångarens outfit stod i stark kontrast till påvens. Bob Dylan var helt svartklädd i huvtröja, handskar och paraply, medan den Chicago-födde påven bar helvit ämbetsdräkt.