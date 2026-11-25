Det kommer bli rekord för e-handeln i år, spår Postnord i sin senaste barometer. I tredje kvartalet växte e-handeln 7 procent, och två av tre företag tror att ökningen fortsätter de sista månaderna på året, skriver TT.

”Lägre inflation och stigande reallöner har stärkt hushållens köpkraft och ökat utrymmet för konsumtion”, står det.

Julklappshandeln på nätet väntas uppgå till 12,3 miljarder kronor i år, jämfört med 12,0 miljarder i fjol, enligt barometern.