Den svenska klädhandelns försäljning ökade med 3,6 procent i oktober jämfört med samma månad förra året. Särskilt näthandeln gick starkt och noterade en ökning med 5,9 procent. Skohandeln växte samtidigt med 4,2 procent, visar siffror från Svensk Handel.

Branschorganisationens vd Sofia Larsen varnar samtidigt för att hushållen kan bli försiktigare framöver.

– En ökad oro för bland annat ytterligare räntehöjningar riskerar att göra konsumenterna mer försiktiga och få dem att hålla hårdare i plånboken, säger hon i ett pressmeddelande.