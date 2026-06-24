”Ebola är här” – de knackar dörr mot den dödliga smittan
I Bunia i östra Kongo-Kinshasa krävde en folkmassa att få se kroppen som skulle begravas. När Röda korsets volontärer försökte hitta en säker kompromiss attackerades de – och kista…
Bloomberg
Fighting Ebola Means Going Door to Door to Explain It’s Real
Faced with a combative crowd demanding to see the…
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