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”Ebola är här” – de knackar dörr mot den dödliga smittan

Health workers place the body of a suspected Ebola victim into a coffin outside a family home in the community of Mongbwalu. (Michel Lunanga/Getty Images/Bloomberg)

I Bunia i östra Kongo-Kinshasa krävde en folkmassa att få se kroppen som skulle begravas. När Röda korsets volontärer försökte hitta en säker kompromiss attackerades de – och kista…

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Bloomberg

Fighting Ebola Means Going Door to Door to Explain It’s Real

Faced with a combative crowd demanding to see the…

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