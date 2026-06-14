Ed Sheerans hyllning gav oväntat uppsving åt 80-åring

Singer-songwritern Allan Taylor har fått ett oväntat uppsving efter att världsstjärnan Ed Sheeran hittade hans album ”The Traveller” från 1978 i en skivaffär, rapporterar BBC. Sheeran lade upp en bild på albumet på Instagram, vilket har lett till att det nu är tillgängligt på flera streamingtjänster där det inte har funnits tidigare.

80-årige Taylor har spelat och turnerat sedan 60-talet, och berättar för BBC att han var 21 när han bestämde sig för att satsa på en artistkarriär.

– Då sålde jag mina födelsedagspresenter för att ha råd att åka till Sverige, säger Taylor och framhåller att det var i Stockholm som han lärde sig att leva på musiken.