ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Ed Sheeran under en konsert i New York i september 2025. (Andy Kropa/AP)
Nöje & kultur

Ed Sheerans hyllning gav oväntat uppsving åt 80-åring

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

Singer-songwritern Allan Taylor har fått ett oväntat uppsving efter att världsstjärnan Ed Sheeran hittade hans album ”The Traveller” från 1978 i en skivaffär, rapporterar BBC. Sheeran lade upp en bild på albumet på Instagram, vilket har lett till att det nu är tillgängligt på flera streamingtjänster där det inte har funnits tidigare.

80-årige Taylor har spelat och turnerat sedan 60-talet, och berättar för BBC att han var 21 när han bestämde sig för att satsa på en artistkarriär.

– Då sålde jag mina födelsedagspresenter för att ha råd att åka till Sverige, säger Taylor och framhåller att det var i Stockholm som han lärde sig att leva på musiken.

Hälsoproblem stoppade Taylors avskedsturné
BBC
Taylor om samtalen med Sheeran: ”Trevlig och väldigt intressant”
www.thestatesman.com
Ed Sheerans inlägg om Taylor på Instagram (28 april)
www.instagram.com
Annons
Överraska med blombud för student, examen och sommarens alla firanden!
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen