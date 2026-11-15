Efter 25 år – Barbados gör comeback med 18 spelningar
Dansbandet Barbados gör en comeback med en arenaturné under 2027, rapporterar flera medier.
Det var 25 år sedan Magnus Carlsson lämnade Barbados, först för Alcazar och senare för en solokarriär.
Men nu ska alltså originalmedlemmarna i Barbados Mattias Berggren, Mathias Lager, Peter Samuelsson och Magnus Wictorinsson återförenas för att göra 18 spelningar i Sverige.
– Vi kände att nu stod alla stjärnor rätt här, säger frontmannen Magnus Carlsson till Expressen.
Han poängterar dock att återföreningen bara är tillfällig.
– Vi är fem olika individer med olika jobb och inriktningar, så mitt liv och killarnas liv rullar vidare sen, så det här är en special-specialare.
bakgrund
Barbados (musikgrupp)
Wikipedia (sv)
Barbados är ett dansband som bildades på musikgymnasiet i Göteborg 1992. Sångare i bandet har varit Magnus Carlsson (1992–2002), Mathias Holmgren (2003–2004), Chris Lindh (2005–2007) och Björn Lagerström (sedan 2007).
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