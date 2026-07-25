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Oppositionspartiet Chademas ordförande Tundu Lissu längst fram under en demonstration i januari 2024. (AP)
Politiska läget i Tanzania

Efter åtalet: ”Gå samman och stå upp mot utpressning”

Av Hedda Hallsenius
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Tanzanias största oppositionsparti Chadema rasar mot att 51 tjänstemän åtalats för terrorism, efter att de gripits i samband med en demonstration i början av juli, rapporterar AP. Bland de gripna är partiledaren Tundu Lissu.

Enligt John Heche, Chademas vice ordförande, har Lissu nekats grundläggande rättigheter i häktet. Eftersom han anklagas för terrorism kan han inte släppas mot borgen.

– Jag manar alla tanzanier att gå samman och stå upp mot utpressning och hot, säger John Heche.

Tundu Lissu riskerar tio år till livstid i fängelse om han döms
AP  · Ofta betalvägg
Regeringen: ”Militären tvekar inte att vidta åtgärder mot dem som stör friden” (6 juli)
apnews.com
Den 7 juli är en viktig protestdag i Tanzania och Kenya (7 juli)
www.france24.com
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Politiska läget i TanzaniaTanzaniaAfrika