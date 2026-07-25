Efter åtalet: ”Gå samman och stå upp mot utpressning”

Tanzanias största oppositionsparti Chadema rasar mot att 51 tjänstemän åtalats för terrorism, efter att de gripits i samband med en demonstration i början av juli, rapporterar AP. Bland de gripna är partiledaren Tundu Lissu.

Enligt John Heche, Chademas vice ordförande, har Lissu nekats grundläggande rättigheter i häktet. Eftersom han anklagas för terrorism kan han inte släppas mot borgen.

– Jag manar alla tanzanier att gå samman och stå upp mot utpressning och hot, säger John Heche.