Oppositionen i Tanzania: 51 anklagas för terrorism

51 tjänstemän inom oppositionen i Tanzania har gripits och åtalats för terrorism, uppger landets största oppositionsparti enligt AP. Partiet anklagar regeringen för att använda rättssystemet för att hota dissidenter.

De riskerar nu tio år till livstid i fängelse.

Tjänstemännen greps inför en planerad demonstration som skulle ha ägt rum den 7 juli. Arrangörernas mål är demokratisk reform, efter att Tanzanias President Samia Suluhu Hassan vann det omstridda valet i oktober med 98 procent av rösterna. I juni förbjöd regeringen alla politiska möten med hänvisning till säkerhetsproblem.