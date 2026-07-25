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Tanzanias största oppositionsparti Chadema demonstrerar i januari 2024. Arkivbild. (AP)
Politiska läget i Tanzania

Oppositionen i Tanzania: 51 anklagas för terrorism

Av Hedda Hallsenius
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51 tjänstemän inom oppositionen i Tanzania har gripits och åtalats för terrorism, uppger landets största oppositionsparti enligt AP. Partiet anklagar regeringen för att använda rättssystemet för att hota dissidenter.

De riskerar nu tio år till livstid i fängelse.

Tjänstemännen greps inför en planerad demonstration som skulle ha ägt rum den 7 juli. Arrangörernas mål är demokratisk reform, efter att Tanzanias President Samia Suluhu Hassan vann det omstridda valet i oktober med 98 procent av rösterna. I juni förbjöd regeringen alla politiska möten med hänvisning till säkerhetsproblem.

Stora demonstrationer utbröt under valet – regeringen hävdar att 500 dödades men det kan ha varit tusentals
AP  · Ofta betalvägg
Regeringen: ”Militären tvekar inte att vidta åtgärder mot dem som stör friden” (6 juli)
apnews.com
Den 7 juli är en viktig protestdag i Tanzania och Kenya (7 juli)
www.france24.com
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