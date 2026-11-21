Utforskningen av rymden • Omni förklarar
Efter åtta års irrfärd – nu ska svensk teknik söka svar på Merkurius gåtor
Efter åtta års vindlande färd genom rymden är den europeisk-japanska rymdsonden Bepicolombo äntligen framme vid solsystemets innersta och kanske mest gåtfulla planet, Merkurius.
Nu hoppas forskarna att den delvis svenska tekniken ombord ska ge svar på några av planetens mysterier.
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