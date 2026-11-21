Det har tagit åtta år för Bepicolombo att nå Merkurius.

Efter åtta års vindlande färd genom rymden är den europeisk-japanska rymdsonden Bepicolombo äntligen framme vid solsystemets innersta och kanske mest gåtfulla planet, Merkurius.

Nu hoppas forskarna att den delvis svenska tekniken ombord ska ge svar på några av planetens mysterier.