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Illustrationsbild. (CHRISTINE OLSSON / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Efter avrådan – dricksvattnet går att dricka igen

Av Adam Lindh
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Dricksvattnet i Härnösand kan nu användas som vanligt igen, rapporterar P4 Västernorrland.

Det kommunala vattenbolaget Hemab avrådde tidigare abonnenter från att dricka vattnet efter ett misstänkt intrång vid en dricksvattenanläggning.

Nu visar provsvaren att det inte finns några avvikelser i vattenkvaliteten.

Det var abonnenter i norra delar av kommunen som avråddes att dricka vattnet
radio+text · Sveriges Radio
Avrådan gällde under onsdagen
Aftonbladet
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