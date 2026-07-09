Efter avrådan – dricksvattnet går att dricka igen

Dricksvattnet i Härnösand kan nu användas som vanligt igen, rapporterar P4 Västernorrland.

Det kommunala vattenbolaget Hemab avrådde tidigare abonnenter från att dricka vattnet efter ett misstänkt intrång vid en dricksvattenanläggning.

Nu visar provsvaren att det inte finns några avvikelser i vattenkvaliteten.