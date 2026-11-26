Det blir ingen igenbomning. Ikea blir kvar på Norra Backa i Borlänge, rapporterar Borlänge Tidning.

I våras kom beskedet att möbeljättens varuhus i Borlänge skulle läggas ner, och att en mindre butik i stället skulle flytta in i köpcentret Kupolen.

Det skulle bli första gången på över 40 år som Ikea lade ner ett varuhus i Sverige, rapporterade Dagens Industri då.

Men nu vänder Ikea, som under morgonen meddelade sina medarbetare om att varuhuset från 2013 blir kvar.

Det blir ingen flytt till Kupolen, utan i stället ska man banta ner varuhusets lokaler till ytan.

– Ambitionen är fortfarande att göra ett mindre varuhus i Borlänge. Men vi ska göra det i våra egna lokaler, säger Fredrik Norrlid, Ikeas presschef.