Efter besked om nedläggning – Ikea i Borlänge blir kvar
Det blir ingen igenbomning. Ikea blir kvar på Norra Backa i Borlänge, rapporterar Borlänge Tidning.
I våras kom beskedet att möbeljättens varuhus i Borlänge skulle läggas ner, och att en mindre butik i stället skulle flytta in i köpcentret Kupolen.
Det skulle bli första gången på över 40 år som Ikea lade ner ett varuhus i Sverige, rapporterade Dagens Industri då.
Men nu vänder Ikea, som under morgonen meddelade sina medarbetare om att varuhuset från 2013 blir kvar.
Det blir ingen flytt till Kupolen, utan i stället ska man banta ner varuhusets lokaler till ytan.
– Ambitionen är fortfarande att göra ett mindre varuhus i Borlänge. Men vi ska göra det i våra egna lokaler, säger Fredrik Norrlid, Ikeas presschef.
Läs mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen