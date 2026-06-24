Efter domen mot ligan – polisen varnar för ny stöldvåg

Polisen varnar nu för en ny stöldvåg av fyrhjulingar i Dalarna.

Under den senaste veckan har antalet stölder av fyrhjulingar ökat kraftigt i Dalarna, rapporterar Dala-Demokraten. Nu varnar polisen för att det kan ske ännu fler liknande stölder under de närmaste veckorna, uppger SVT Nyheter Dalarna.

I flera fall rör det sig om fyrhjulingar som nyligen har lagts ut till försäljning, vilket enligt polisen kan vara en metod tjuvarna använder för att hitta lämpligt stöldgods.

Under onsdagen meddelade Falu tingsrätt att tio personer döms för inblandning i de omfattande stölderna av fyrhjulingar och andra motorfordon som drabbade Dalarna och andra delar av Mellansverige under 2025.

Enligt polisen finns det emellertid ingen koppling mellan det fallet och den senaste veckans stölder.