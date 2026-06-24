Stöldliga döms till fängelse och miljonskadestånd

Flera personer döms till fängelse för stölder av crossmotorcyklar och andra fordon i Dalarna och andra delar av Mellansverige under 2025.

Flera personer döms till fängelse i uppemot två och ett halvt år för de uppmärksammade stölderna av motorcyklar och andra fordon i Dalarna och andra delar av Mellansverige under 2025, meddelar Falu tingsrätt.

Tjuvarna stal fordonen från förråd och garage under kvällstid, för att sedan gömma dem i skogsområden i närheten. Efter några dagar hämtades fordonen upp, för att därefter i flera fall fraktas vidare till Polen.

Totalt stod tio personer åtalade för brott, varav flertalet döms till fängelse. I åtminstone ett fall blir straffet villkorlig dom. De dömda ska dessutom betala ett ”miljonbelopp” i skadestånd.