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Flera personer döms till fängelse för stölder av crossmotorcyklar och andra fordon i Dalarna och andra delar av Mellansverige under 2025. (Polisen)
Stöldvågen i Dalarna

Stöldliga döms till fängelse och miljonskadestånd

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Flera personer döms till fängelse i uppemot två och ett halvt år för de uppmärksammade stölderna av motorcyklar och andra fordon i Dalarna och andra delar av Mellansverige under 2025, meddelar Falu tingsrätt.

Tjuvarna stal fordonen från förråd och garage under kvällstid, för att sedan gömma dem i skogsområden i närheten. Efter några dagar hämtades fordonen upp, för att därefter i flera fall fraktas vidare till Polen.

Totalt stod tio personer åtalade för brott, varav flertalet döms till fängelse. I åtminstone ett fall blir straffet villkorlig dom. De dömda ska dessutom betala ett ”miljonbelopp” i skadestånd.

Domen från Falu tingsrätt
pressmeddelande · www.domstol.se
Stöldligan avslöjades tack vare dold GPS-sändare (8 april)
pressmeddelande · polisen.se
De stulna fordonen värderades till cirka fem miljoner kronor (8 april)
TT
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