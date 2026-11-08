Under lördagskvällen brann det i en källare nära Mariatorget på Södermalm i södra Stockholm, rapporterar Expressen. Polisen, som enligt tidningens uppgifter misstänker att en pyroman härjar i stadsdelen, ska nu undersöka om det finns kopplingar till tidigare bränder.

– Vi kan inte utesluta eventuella samband men vi får titta på varje enskild händelse, säger presstalespersonen Ashkan Ardalan.

Över elva misstänkt anlagda bränder på Södermalm har utretts under september och oktober.