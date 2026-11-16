Polisen i Stockholm har gripit två personer i 30-årsåldern misstänkta för skadegörelse, skriver de på sin hemsida. Det var vid 09.30-tiden som det larmades om att det brann i en lastpall under lilla Skanstullsbron. Eldsvådan var snabbt släckt och ingen skadades.

Händelsen sker samtidigt som polisen misstänker att en mordbrännare härjar i stadsdelen.

Enligt Expressen utreder polisen om det kan finnas någon koppling mellan måndagens eldsvåda och de tidigare misstänkta pyromandåden.