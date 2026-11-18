Christine Lagarde har lett Europeiska centralbanken sedan 2019. Tidigare var hon chef för Internationella valutafonden, IMF.

Christine Lagarde lämnar Europeiska centralbanken, ECB, omkring nio månader innan hennes åttaåriga mandat löper ut. Men hon tänker inte gå i pension, säger hon till New York Times.

Enligt tidigare medieuppgifter är ett möjligt nästa jobb att leda World Economic Forum, organisationen bakom det årliga mötet i Davos.

På frågan om jobbet säger Lagarde att det är ett alternativ, men att hon ännu inte har bestämt sig.

När Lagarde lämnar ECB kan hon också tala friare om europeisk politik. I sin nuvarande roll måste hon hålla sig neutral.

– Jag ser det som min plikt att förtydliga, rätta till och säga vad jag tycker utifrån den erfarenhet jag har, säger hon.