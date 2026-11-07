Israels president Isaac Herzog har gett Gadi Eisenkot uppdraget att försöka bilda regering, rapporterar AFP.

Eisenkot är ledare för oppositionspartiet Yashar.

Varken Eisenkots eller premiärminister Benjamin Netanyahus block fick tillräckligt många röster för att bilda majoritet i Knesset, så nu väntar en period av intensiva förhandlingar.

Tidigare under kvällen gick Eisenkot ut och manade Netanyahus parti Likud och dess allierade att gå med i en mittenregering med Eisenkot som premiärminister.