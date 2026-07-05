Ekonomer: ”Karensavdraget finns av en anledning”

Arkivbild av någon som är hemma sjuk.

Regeringen och riksdagen borde avvisa förslagen om att avskaffa karensavdraget, skriver två professorer i nationalekonomi på DN Debatt.

Människor fuskar inte i allmänhet, men de reagerar på incitament, skriver de. Debattörerna menar att man genom historien kan se att sjukfrånvaron ökar när sjukförsäkringen blir mer generös.

”Utan någon självrisk alls blir gränsen mellan sjukdom, trötthet, vantrivsel och legitim återhämtning alltmer otydlig.”

I stället borde man förbättra skyddet för dem med återkommande och väldokumenterad sjukdom, skriver debattörerna.