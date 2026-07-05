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Arkivbild av någon som är hemma sjuk. (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
Karensdebatten

Ekonomer: ”Karensavdraget finns av en anledning”

Av Hedda Hallsenius
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Regeringen och riksdagen borde avvisa förslagen om att avskaffa karensavdraget, skriver två professorer i nationalekonomi på DN Debatt.

Människor fuskar inte i allmänhet, men de reagerar på incitament, skriver de. Debattörerna menar att man genom historien kan se att sjukfrånvaron ökar när sjukförsäkringen blir mer generös.

”Utan någon självrisk alls blir gränsen mellan sjukdom, trötthet, vantrivsel och legitim återhämtning alltmer otydlig.”

I stället borde man förbättra skyddet för dem med återkommande och väldokumenterad sjukdom, skriver debattörerna.

Om debattörerna

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, Institutet för näringslivsforskning
Mats Persson, professor emeritus i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Nationalekonomer: ”Titta i backspegeln, karensavdraget finns av ett skäl”
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