En bild från Skåne vintern 2022. Den stundande vinterns elpriser riskerar att bli dyrare än det var då.

För många hushåll riskerar den kommande vintern att bli ännu dyrare än krisvintern 2022-2023. Det varnar elhandlaren Bixia för under tisdagen.

– Vi får räkna med en riktigt dyr vinter, framför allt i södra Sverige, säger elmarknadsanalytikern Johan Sigvardsson i ett uttalande.

Mellan december och januari väntas systempriset (det nordiska elpriset) i snitt ligga på omkring 1,70 kronor per kilowattimme, en siffra som är något högre jämfört med för fyra år sedan.

I sydligaste Sverige väntas priserna ligga på omkring 1,80 kronor. Det är betydligt högre än i den norra landshalvan, där priserna ser ut att bli runt 70 öre.