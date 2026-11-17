Elpriserna riskerar att bli högre än krisvintern 2022
För många hushåll riskerar den kommande vintern att bli ännu dyrare än krisvintern 2022-2023. Det varnar elhandlaren Bixia för under tisdagen.
– Vi får räkna med en riktigt dyr vinter, framför allt i södra Sverige, säger elmarknadsanalytikern Johan Sigvardsson i ett uttalande.
Mellan december och januari väntas systempriset (det nordiska elpriset) i snitt ligga på omkring 1,70 kronor per kilowattimme, en siffra som är något högre jämfört med för fyra år sedan.
I sydligaste Sverige väntas priserna ligga på omkring 1,80 kronor. Det är betydligt högre än i den norra landshalvan, där priserna ser ut att bli runt 70 öre.