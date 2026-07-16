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Bild från augusti 2021, när en värmebölja ledde till omfattande skogsbränder i Algeriet. (Fateh Guidou/AP)
Utrikes

Elva döda efter brand på barnhem i Algeriet

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Elva personer har dött efter att en brand bröt ut på ett barnhem i utkanten av Algeriets huvudstad Alger under torsdagsmorgonen, rapporterar Reuters.

Enligt nyhetsbyrån AFP är det ännu oklart vad som orsakade branden. Algeriska myndigheter har inte gått ut med några åldersuppgifter på de döda personerna. 19 personer ska ha skadats i branden.

Under den senaste veckan har Algeriet plågats av en värmebölja. Under samma period har det uppstått nästan 1 000 bränder runt om i landet, skriver AFP.

Branden bröt ut tidigt på torsdagsmorgonen
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