Värmebölja i Algeriet – bönder kämpar mot skogsbränder

Den pågående värmeböljan i Algeriet har under de senaste dagarna orsakat otaliga skogsbränder i de nordligaste delarna av landet, rapporterar France 24. Bara under onsdagen ska det ha uppstått över 130 bränder, uppger lokala myndigheter – i många fall är det jordbrukare som drabbas.

Enligt den statliga turkiska nyhetsbyrån AA kommer värmeböljan att fortsätta även under fredagen, med temperaturer uppemot 45 grader vid Medelhavskusten. I vissa av Algeriets ökenområden väntas temperaturer på 49 grader, skriver AA.

Minst en person har dödats i samband med bränderna, skriver France 24. Under torsdagsmorgonen omkom elva personer efter en brand på ett barnhem utanför huvudstaden Alger, men det är i nuläget oklart om den orsakades av värmeböljan, rapporterar BBC.