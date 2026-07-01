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Turneringens maskot ”Albaert”. (Markus Schreiber / AP)
Sport

EM-razzia mot Tysklands fotbollsförbund

Av Tomas Ekelund
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Tysk polis genomförde på onsdagen en husrannsakan på tyska fotbollsförbundets huvudkontor i Frankfurt, enligt internationella medier. Razzian är en del av ett korruptionsfall kopplat till fotbolls-EM 2024, som anordnades i landet.

Misstanken är att anställda i tyska värdstäder olagligen bjudits in och fått biljetter till EM-matcher.

Polisen slog till på flera andra platser under razzian
AFP  · Ofta betalvägg
DFB bekräftar tillslag mot kontoret i Frankfurt
TT
bakgrund
 
Europamästerskapet i fotboll 2024
Wikipedia (sv)
Europamästerskapet i fotboll 2024 arrangerades av Uefa mellan 14 juni och 14 juli 2024 i Tyskland. Det var herrarnas sjuttonde EM-turnering genom tiderna. Spanien tog sin fjärde EM-titel efter en 2–1-seger i finalen mot England.
bakgrund
 
Deutscher Fussball-Bund
Wikipedia (sv)
Deutscher Fußball-Bund, DFB, är Tysklands fotbollsförbund, Frankfurt am Main, Tyskland, grundat 28 januari 1900 i Leipzig. Det tyska fotbollsförbundet är ett av världens största sportförbund. Förbundet ansvarar bland annat för de tyska fotbollslandslagen (damer och herrar) och de olika fotbollsserierna i Tyskland. 1974 och 2006 arrangerade DFB VM i fotboll för herrar. 1988 arrangerade man EM i fotboll för herrar.
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