EM-razzia mot Tysklands fotbollsförbund

Tysk polis genomförde på onsdagen en husrannsakan på tyska fotbollsförbundets huvudkontor i Frankfurt, enligt internationella medier. Razzian är en del av ett korruptionsfall kopplat till fotbolls-EM 2024, som anordnades i landet.

Misstanken är att anställda i tyska värdstäder olagligen bjudits in och fått biljetter till EM-matcher.