EM-razzia mot Tysklands fotbollsförbund
Tysk polis genomförde på onsdagen en husrannsakan på tyska fotbollsförbundets huvudkontor i Frankfurt, enligt internationella medier. Razzian är en del av ett korruptionsfall kopplat till fotbolls-EM 2024, som anordnades i landet.
Misstanken är att anställda i tyska värdstäder olagligen bjudits in och fått biljetter till EM-matcher.
bakgrund
Europamästerskapet i fotboll 2024
Wikipedia (sv)
Europamästerskapet i fotboll 2024 arrangerades av Uefa mellan 14 juni och 14 juli 2024 i Tyskland. Det var herrarnas sjuttonde EM-turnering genom tiderna. Spanien tog sin fjärde EM-titel efter en 2–1-seger i finalen mot England.
bakgrund
Deutscher Fussball-Bund
Wikipedia (sv)
Deutscher Fußball-Bund, DFB, är Tysklands fotbollsförbund, Frankfurt am Main, Tyskland, grundat 28 januari 1900 i Leipzig. Det tyska fotbollsförbundet är ett av världens största sportförbund. Förbundet ansvarar bland annat för de tyska fotbollslandslagen (damer och herrar) och de olika fotbollsserierna i Tyskland. 1974 och 2006 arrangerade DFB VM i fotboll för herrar. 1988 arrangerade man EM i fotboll för herrar.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen