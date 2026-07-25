Diagnosboom väcker oro bland autismforskare
Autismdiagnoser bland amerikanska barn har nästan femdubblats sedan millennieskiftet. En stor del av ökningen gäller mildare fall, skriver The Atlantic.
The Atlantic
What’s Behind the Rise in Mild Autism?
The number of people with the condition has increa…
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