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Innovation & framtid

Diagnosboom väcker oro bland autismforskare

Autism diagnoses in children have increased nearly fivefold across the United States in the past couple of decades. (Shutterstock)

Autismdiagnoser bland amerikanska barn har nästan femdubblats sedan millennieskiftet. En stor del av ökningen gäller mildare fall, skriver The Atlantic.

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The Atlantic

What’s Behind the Rise in Mild Autism?

The number of people with the condition has increa…

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