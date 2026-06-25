Emil Forsbergs besked: Slutspelat i landslaget

Emil Forsberg, som sedan 2024 spelar i New York Red Bulls, meddelar att han har gjort sitt i landslaget.

Mitt under brinnande fotbolls-VM står det klart att Emil Forsberg har spelat färdigt i det svenska fotbollslandslaget. Det berättar han under en intervju i ”Fotbollsmorgon”.

Forsbergs sista landskamp blev därmed den oavgjorda VM-kvalmatchen mot Slovenien i november 2025.

– Jag är otroligt glad och stolt över allt jag har fått uppleva i landslaget. Jag är bara oerhört tacksam, säger Forsberg i ”Fotbollsmorgon”.

Mittfältaren hann göra 21 mål under sina 92 landskamper för Sverige, skriver Aftonbladet. Han stod bland annat för det matchvinnande målet i landslagets 1–0-seger över Schweiz i åttondelsfinalen under fotbolls-VM 2018.