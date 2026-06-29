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Utrikes

En död efter skottlossning i VM-”fanzone” i Kalifornien

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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En person dödades och en skadades allvarligt i en skjutning i Kalifornien under söndagen, rapporterar Reuters. Skottlossningen ska ha skett i en ”fanzone” – ett område där matcher i fotbolls-VM visas på storbildsskärm.

Enligt Independent skedde skjutningen vid en tidpunkt när det inte visades någon match. Efter händelsen stängde de flesta barer i området igen, skriver Reuters.

”Den här händelsen utreds som mord”
Aftonbladet
Flera gator i området avstängda
Independent
Det ena offret dog på platsen
Reuters  · Ofta betalvägg
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