En död efter skottlossning i VM-”fanzone” i Kalifornien

En person dödades och en skadades allvarligt i en skjutning i Kalifornien under söndagen, rapporterar Reuters. Skottlossningen ska ha skett i en ”fanzone” – ett område där matcher i fotbolls-VM visas på storbildsskärm.

Enligt Independent skedde skjutningen vid en tidpunkt när det inte visades någon match. Efter händelsen stängde de flesta barer i området igen, skriver Reuters.