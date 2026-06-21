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Arkivbild. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Just nu

En död efter kraftig villabrand i Svenljunga

Av Hannah Gustafsson
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En person är död efter en villabrand som bröt ut under natten i Svenljunga, skriver polisen på sin hemsida.

Personen har inte kunnat identifieras ännu men polisen har ”en tydlig indikation” på vem det är. Anhöriga är underrättade om omständigheterna.

Larmet om branden kom strax före klockan 01.00 natten mot söndagen. När räddningstjänsten kom till platsen var huset övertänt.

– Det är helt nedbrunnet allting mer eller mindre, säger Morten Gunneng, vakthavande befäl hos polisen, till Expressen.

Två personer i 18-årsåldern fördes till sjukhus, varav en med ambulanshelikopter. En förundersökning om mordbrand har inletts.

Polisens händelsenotis
polisen.se
Polisen: ”En hel del personer som har evakuerats”
Expressen
Villan kommer att få brinna ner till grunden
Aftonbladet
Räddningstjänsten har varit på plats hela natten
Sveriges Television
Skadeläget för de två ungdomarna är oklart
radio+text · Sveriges Radio
Räddningstjänsten: ”Vi har hjälpt till att bära ut två personer”
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
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