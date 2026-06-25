En giraff rymde i Texas – och ingen kan hitta henne

Giraffen på bilden har ingenting med rymningen att göra.

Giraffen Gracie försvann från en ranch i Texas för nästan två veckor sedan. Än så länge har ingen kunnat hitta henne, trots att hon är ungefär lika stor som ett träd. Det rapporterar AP.

Gracies ägare, Vic Jones, säger att han skickat upp helikoptrar för att leta efter henne, och utlyst en belöning på motsvarande nästan 50 000 kronor.

De 2 700 personer som bor i närområdet har ombetts hålla ögonen öppna, men enligt Vic Jones är det osannolikt att Gracie träffar på några människor.

Texas är inte en giraffs naturliga habitat, men Vic Jones konstaterar att Gracie borde kunna hitta gott om löv och vegetation att äta, och att det är osannolikt att något annat djur stör henne.