ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Giraffen på bilden har ingenting med rymningen att göra. (Darko Vojinovic / AP)
Utrikes

En giraff rymde i Texas – och ingen kan hitta henne

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Giraffen Gracie försvann från en ranch i Texas för nästan två veckor sedan. Än så länge har ingen kunnat hitta henne, trots att hon är ungefär lika stor som ett träd. Det rapporterar AP.

Gracies ägare, Vic Jones, säger att han skickat upp helikoptrar för att leta efter henne, och utlyst en belöning på motsvarande nästan 50 000 kronor.

De 2 700 personer som bor i närområdet har ombetts hålla ögonen öppna, men enligt Vic Jones är det osannolikt att Gracie träffar på några människor.

Texas är inte en giraffs naturliga habitat, men Vic Jones konstaterar att Gracie borde kunna hitta gott om löv och vegetation att äta, och att det är osannolikt att något annat djur stör henne.

Sheriffen: Det är den första giraffen som försvunnit i krokarna – men jag har sett bufflar, apor och zebror komma bort
AP  · Ofta betalvägg
Uppgifter spreds om att Gracie hittats – men det var en bluff
www.theguardian.com
Gracie är tre år gammal
Independent
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite Hotels
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen