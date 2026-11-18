En person har gripits misstänkt för grovt olaga hot mot grupp och vapenbrott i Skellefteå, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten.

– Det handlar om ett eventuellt hot riktat mot en skola, vi arbetar med att kontrollera uppgifterna, säger polisens presstalesperson Elisabeth Glaas.

Den gripna, som är under 18 år, ska ha hotat Baldergymnasiet i sociala medier. Polisen är på plats för att lugna oroliga elever och personal.

Det är oklart om den gripna är elev på skolan. Inga detaljer om hotet är kända, men det ska ha lett till ryktesspridning.