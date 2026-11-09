En kilometer med fisk skapar problem på Stockholmsväg
En last med fisk har tappats från en lastbil på Huddingevägen i södra Stockholm i höjd med Huddinge centrum, enligt P4 Trafikredaktionen. Fisken ligger utspridd över en kilometerlång sträcka.
Inringare rapporterar att fisken dels ökar risken för halka och dels sprider stank i området.
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