En miljon upplever att de utsätts för diskriminering
Omkring en miljon människor varje år upplever att de blir utsatta för diskriminering i Sverige, uppger Diskrimineringsombudsmannen i en ny rapport.
– Det här är ett problem som jag har påtalat under hela min tid som diskrimineringsombudsman och det är oacceptabelt att ingen förändring sker, säger Lars Arrhenius i ett uttalande.
Diskriminering upplevs i alla delar av samhället, men det är vanligast på jobbet, enligt DO.
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