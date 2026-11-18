Omkring en miljon människor varje år upplever att de blir utsatta för diskriminering i Sverige, uppger Diskrimineringsombudsmannen i en ny rapport.

– Det här är ett problem som jag har påtalat under hela min tid som diskrimineringsombudsman och det är oacceptabelt att ingen förändring sker, säger Lars Arrhenius i ett uttalande.

Diskriminering upplevs i alla delar av samhället, men det är vanligast på jobbet, enligt DO.