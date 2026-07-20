Gravid blev av med jobbet – var inte diskriminering

Lunds universitet gjorde sig inte skyldigt till diskriminering när de drog tillbaka ett jobberbjudande till en gravid kvinna i februari i år. Det slår Diskrimineringsombudsmannen fast, skriver Sydsvenskan.

Kvinnan ska ha utlovats en fast anställning men erbjudandet drogs tillbaka när hon berättade att hon var gravid och frågade om hon kunde jobba deltid. Universitetets förklaring har varit att de förstod kvinnans fråga som ett krav och att tjänsten krävde heltidsarbete.

Enligt DO:s bedömning går det inte att fastställa att universitetets agerande berodde på att kvinnan var gravid, utan menar att kvinnan och chefen snarare har missförstått varandra.