Misstänkt skytt gripen – uppges ha flytt med tåg

Efter att en man i 20-årsåldern sköts till döds i Uppsala under söndagskvällen har en person nu gripits, uppger polisen för P4 Uppland.

Enligt Aftonbladets uppgifter ska den misstänkta skytten ha tagit tåget och gripits där.

Skjutningen inträffade i stadsdelen Kvarngärdet på söndagskvällen. Larmet kom strax efter klockan 21, skriver TT. När polisen kom till platsen var mannen redan död.