Misstänkt skytt gripen – uppges ha flytt med tåg
Efter att en man i 20-årsåldern sköts till döds i Uppsala under söndagskvällen har en person nu gripits, uppger polisen för P4 Uppland.
Enligt Aftonbladets uppgifter ska den misstänkta skytten ha tagit tåget och gripits där.
Skjutningen inträffade i stadsdelen Kvarngärdet på söndagskvällen. Larmet kom strax efter klockan 21, skriver TT. När polisen kom till platsen var mannen redan död.
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