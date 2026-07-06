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Polisinsatsen i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala. (Stefan Jerrevång/TT / TT Nyhetsbyrån)
Mordet i Uppsala

Misstänkt skytt gripen – uppges ha flytt med tåg

Av Felix Ruiz Wedjesjö, Olivia W Demred
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Efter att en man i 20-årsåldern sköts till döds i Uppsala under söndagskvällen har en person nu gripits, uppger polisen för P4 Uppland.

Enligt Aftonbladets uppgifter ska den misstänkta skytten ha tagit tåget och gripits där.

Skjutningen inträffade i stadsdelen Kvarngärdet på söndagskvällen. Larmet kom strax efter klockan 21, skriver TT. När polisen kom till platsen var mannen redan död.

Polisen uppger att en person har gripits
Sveriges Radio
En gripen efter dödsskjutning
Aftonbladet
Ung man skjuten till döds i Uppsala
TT
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