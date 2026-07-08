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Inrikes

Larm om spårvagnsolycka i Göteborg

Av Tomas Ekelund
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Polis och räddningstjänst larmades om en spårvagnsolycka vid Wavrinskys plats i Göteborg under onsdagen. Vad som har hänt är oklart men en person har förts till sjukhus, vaken och talbar.

– Det ska inte vara någon som är påkörd av någon spårvagn, säger polisens presstalesperson Emelie Lundqvist till Göteborgs-Posten.

Kollektivtrafiken drogs in mellan Chalmers och Wavrinskys plats i båda riktningar
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
”Vi kör ett helt stopp där för både buss och spårvagnar”
radio+text · Sveriges Radio
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