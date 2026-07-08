Larm om spårvagnsolycka i Göteborg

Polis och räddningstjänst larmades om en spårvagnsolycka vid Wavrinskys plats i Göteborg under onsdagen. Vad som har hänt är oklart men en person har förts till sjukhus, vaken och talbar.

– Det ska inte vara någon som är påkörd av någon spårvagn, säger polisens presstalesperson Emelie Lundqvist till Göteborgs-Posten.