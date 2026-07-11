En skadad på Kungsholmen – batteri har exploderat
Polisen larmades under morgonen om en brand på Kungsholmen i Stockholm. Enligt SVT Nyheter Stockholm är det ett batteri som har exploderat i en lägenhet.
– Explosionen orsakade en mindre brand och minst en person skadades i samband med detta, säger Per Fahlström på Stockholmspolisen.
Det är inte känt om den skadade personen är allvarligt eller lindrigt skadad.
– Det regnade glas, säger en person till Dagens Nyheter.
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