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Inrikes

En skadad på Kungsholmen – batteri har exploderat

Av Tomas Ekelund
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Polisen larmades under morgonen om en brand på Kungsholmen i Stockholm. Enligt SVT Nyheter Stockholm är det ett batteri som har exploderat i en lägenhet.

– Explosionen orsakade en mindre brand och minst en person skadades i samband med detta, säger Per Fahlström på Stockholmspolisen.

Det är inte känt om den skadade personen är allvarligt eller lindrigt skadad.

– Det regnade glas, säger en person till Dagens Nyheter.

Batteri har exploderat i lägenhet i Marieberg – en skadad
Sveriges Television
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