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Sport

En stjärna som visste sitt kall redan som tolvåring

Ramin Rezaeian kramar om Alireza Beiranvand i matchen mot Belgien. (Mark J. Terrill /AP/TT)

Iran uppmärksammas mest för omständigheten att de behöver spela ett världsmästerskap i landet som startat krig mot dem. Men i truppen finns flera stjärnor som varit med om omvälvan…

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