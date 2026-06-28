En stjärna som visste sitt kall redan som tolvåring
Iran uppmärksammas mest för omständigheten att de behöver spela ett världsmästerskap i landet som startat krig mot dem. Men i truppen finns flera stjärnor som varit med om omvälvan…
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