England tror på karma 40 år efter Guds hand på Azteca
Det är första gången som engelska landslaget sätter sin fot på Azteca-stadion sedan ”Guds hand” satte punkt för deras VM-äventyr 1986. Nu menar Englands förbundskapten Thomas Tuche…
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