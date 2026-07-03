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Sport

England tror på karma 40 år efter Guds hand på Azteca

Diego Maradona lyfter pokalen efter att ha tagit sitt Argentina hela vägen i VM 1986. På vägen dit slog de ut England i kvartsfinalen. (Carlo Fumagalli / Ap)

Det är första gången som engelska landslaget sätter sin fot på Azteca-stadion sedan ”Guds hand” satte punkt för deras VM-äventyr 1986. Nu menar Englands förbundskapten Thomas Tuche…

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