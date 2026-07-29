Enkät: Göteborgare anser att de är trevligare än andra

Det råder ingen brist på gott självförtroende bland Göteborgs invånare, rapporterar GP. En enkät som tidningen genomfört tillsammans med Indikator Opinion visar att göteborgarna anser att de är trevligare än alla andra.

71 procent svarade att de helt eller delvis håller med om att göteborgare är trevligare än personer i andra städer.

– Nej, vi är nog inte så ödmjuka. Det är nog det som är charmen med oss också. Vi är goa och glada, säger 18-årige Arvid Joviken.

Undersökningen visar även – kanske inte helt oväntat – att nästan 80 procent av göteborgarna tycker att deras stad är bättre än huvudstaden.