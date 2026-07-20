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Inrikes

Ensitsigt flygplan i krasch – en till sjukhus

Av Joel Malmén
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Ett ensitsigt segeflygplan har kraschat i samband med start på Falköpings flygplats, rapporterar SVT Nyheter Väst.

En person, som själv tog sig ur planet, har förts till sjukhus med okända skador.

– Olyckan har skett i 70 kilometer i timmen ungefär, det är precis i samband med start, säger Klas Källberg, vakthavande befäl vid räddningstjänsten.

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