Ensitsigt flygplan i krasch – en till sjukhus

Ett ensitsigt segeflygplan har kraschat i samband med start på Falköpings flygplats, rapporterar SVT Nyheter Väst.

En person, som själv tog sig ur planet, har förts till sjukhus med okända skador.

– Olyckan har skett i 70 kilometer i timmen ungefär, det är precis i samband med start, säger Klas Källberg, vakthavande befäl vid räddningstjänsten.